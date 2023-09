PORTES OUVERTES 40 route de Viménil Grandvillers, 1 octobre 2023, Grandvillers.

Grandvillers,Vosges

Portes ouvertes à la Résidence d’Yvette à Grandvillers le 1er et le 2ème dimanche du mois d’octobre 2023. La Résidence d’Yvette est un nouveau concept d’hébergement convivial pour seniors avec des services à la personnes mutualisés. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet : laresidencedyvette.fr ou à contacter Franck et Pascaline au 03/29/30/92/23.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 17:30:00. 0 EUR.

40 route de Viménil

Grandvillers 88600 Vosges Grand Est



Open house at Résidence d’Yvette in Grandvillers on the 1st and 2nd Sundays of October 2023. Résidence d’Yvette is a new concept in senior-friendly accommodation with shared personal services. For more information, please visit the website: laresidencedyvette.fr or contact Franck and Pascaline on 03/29/30/92/23.

Jornada de puertas abiertas en la Résidence d’Yvette de Grandvillers el 1er y 2o domingos de octubre de 2023. Résidence d’Yvette es un nuevo concepto de alojamiento acogedor para personas mayores con servicios personales compartidos. Para más información, visite el sitio web: laresidencedyvette.fr o póngase en contacto con Franck y Pascaline en el 03/29/30/92/23.

Tag der offenen Tür in der Résidence d’Yvette in Grandvillers am 1. und 2. Sonntag des Monats Oktober 2023. Die Résidence d’Yvette ist ein neues Konzept für eine gesellige Unterkunft für Senioren mit gemeinsam genutzten personenbezogenen Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: laresidencedyvette.fr oder kontaktieren Sie Franck und Pascaline unter 03/29/30/92/23.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES