Les lichens indicateurs de vieilles forêts 40 Route de Bernos Bernos-Beaulac, 18 novembre 2023, Bernos-Beaulac.

Bernos-Beaulac,Gironde

Au bord du Ciron dans un cadre incroyable profitez de la formation « Les Lichens indicateurs de vieilles forêts » a partir de 10h ! Au programme :

Matin – Découverte de la Chênaie pédonculée en rive gauche du Ciron, premiers contacts avec les lichens selon leur morphologie et découvrez les niches écologiques.

Midi – Pique-nique tiré du sac et café proposé par l’association la Fermette du Ciron.

Après-midi – Travaux pratiques en salle, examen des échantillons collectés, démonstration de réactions chimiques et présentation d’un projet de suivi local » continuités forestières et ripisylves du Ciron »

Sur réservation par mail..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

40 Route de Bernos Ecole primaire

Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the banks of the Ciron in an incredible setting, take advantage of the « Lichens Indicators of Old Forests » training course starting at 10am! Program:

Morning – Discovery of the pedunculate oak forest on the left bank of the Ciron, first contacts with lichens according to their morphology and discover their ecological niches.

Noon – Packed lunch and coffee provided by the Fermette du Ciron association.

Afternoon – Practical work in the classroom, examination of collected samples, demonstration of chemical reactions and presentation of a local monitoring project « continuités forestières et ripisylves du Ciron »

Please reserve by e-mail.

A orillas del Ciron, en un marco increíble, ¡aproveche el curso « Los líquenes indicadores de bosques antiguos » a partir de las 10h! Programa:

Mañana – Descubrimiento del robledal pedunculado de la orilla izquierda del Ciron, primeros contactos con los líquenes según su morfología y descubrimiento de sus nichos ecológicos.

Mediodía – Almuerzo para llevar y café ofrecido por la asociación Fermette du Ciron.

Tarde – Trabajos prácticos en el aula, examen de las muestras recogidas, demostración de reacciones químicas y presentación de un proyecto local de seguimiento sobre « la continuidad forestal y las zonas ribereñas del Ciron »

Se ruega reservar con antelación por correo electrónico.

Am Ufer des Ciron in einer unglaublichen Umgebung genießen Sie den Kurs « Flechten als Indikatoren für alte Wälder » ab 10 Uhr! Auf dem Programm stehen:

Vormittag – Entdeckung des Stieleichenwaldes am linken Ufer des Ciron, erster Kontakt mit den Flechten nach ihrer Morphologie und Entdeckung der ökologischen Nischen.

Mittag – Picknick aus dem Rucksack und Kaffee, der vom Verein la Fermette du Ciron angeboten wird.

Nachmittag – Praktische Arbeiten im Saal, Untersuchung der gesammelten Proben, Demonstration chemischer Reaktionen und Vorstellung eines lokalen Monitoring-Projekts « Waldkontinuitäten und Ufergehölze des Ciron »

Nach Voranmeldung per E-Mail.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais