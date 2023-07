Sortie en voilier « coucher de soleil » 40 QUAI DU HAVRE Saint-Valery-en-Caux, 26 août 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Découvrez les falaises vues de la mer, avec en prime le coucher de soleil.

Le Club nautique valeriquais propose des sorties « coucher de soleil » de 2h pour profiter de la mer et de la navigation en soirée.

Tarif 30€/pers. Sur réservation

Sortie à 19h30 : prévoir de venir 30 minutes à l’avance.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

40 QUAI DU HAVRE CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Discover the cliffs seen from the sea, with the bonus of the sunset.

The Valeriquais Nautical Club offers 2-hour « sunset » outings to enjoy the sea and sailing in the evening.

Price 30€/pers. On reservation

Outing at 7:30 pm: plan to come 30 minutes in advance.

We can also answer your particular requests. Do not hesitate to contact us.

Descubra los acantilados desde el mar, con la ventaja añadida de la puesta de sol.

El Club Nautique Valeriquais ofrece salidas de 2 horas « al atardecer » para disfrutar del mar y de la navegación al anochecer.

Precio: 30 euros por persona. Reserva obligatoria

Salida a las 19.30 h: se ruega llegar con 30 minutos de antelación.

También podemos atender sus peticiones especiales. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Entdecken Sie die Klippen vom Meer aus gesehen und genießen Sie dabei den Sonnenuntergang.

Der Club nautique valeriquais bietet zweistündige Ausflüge zum Sonnenuntergang an, bei denen Sie das Meer und die Navigation am Abend genießen können.

Preis 30?/Pers. Auf Reservierung

Ausfahrt um 19:30 Uhr: Planen Sie, 30 Minuten vorher zu kommen.

Wir können auch auf Ihre besonderen Wünsche eingehen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche