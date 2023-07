Sortie « marée » en voilier 40 QUAI DU HAVRE Saint-Valery-en-Caux, 6 août 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Sortie en voilier sur le temps d’une marée (environ 5h) pour découvrir ou se perfectionner sur la navigation et les manœuvres le long de la côte Normande.

Sortie à 13h30.

Tarif 55€/pers. Sur réservation. Il est demandé de se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV.

A partir de 8 ans.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées..

2023-08-06 13:30:00 fin : 2023-08-06 . .

40 QUAI DU HAVRE CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Sailboat trip for the duration of a tide (around 5 hours) to discover or perfect navigation and maneuvers along the Normandy coast.

Departure at 1:30pm.

Price 55?/pers. Reservations required. Please arrive 15 minutes before meeting time.

Ages 8 and up.

We can also meet your special requirements. Don’t hesitate to contact us or visit the Club Nautique Valeriquais website to see the schedule of organized outings.

Excursión en velero durante una marea (unas 5 horas) para descubrir o perfeccionar la navegación y las maniobras a lo largo de la costa normanda.

Salida a las 13.30 h.

Precio 55?/pers. Reserva obligatoria. Se ruega llegar 15 minutos antes de la hora de encuentro.

Para niños a partir de 8 años.

También podemos satisfacer sus necesidades especiales. No dude en ponerse en contacto con nosotros o visite la página web del club náutico de Valeriquais para consultar el calendario de salidas organizadas.

Ausflug mit einem Segelboot während einer Gezeit (ca. 5 Stunden), um die Navigation und die Manöver entlang der Küste der Normandie zu entdecken oder zu perfektionieren.

Ausfahrt um 13:30 Uhr.

Preis 55?/Pers. Nach vorheriger Reservierung. Es wird darum gebeten, sich 15 Minuten vor der RDV-Zeit einzufinden.

Ab 8 Jahren.

Wir können auch auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder besuchen Sie die Website des Club Nautique Valeriquais, um die Agenda der organisierten Ausflüge zu sehen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche