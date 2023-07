Sortie découverte en voilier 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux, 5 août 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Paré à virer? Vous souhaitez découvrir la voile et ses sensations. Profitez de 2h de navigation pour tirer vos premiers bords et apprendre vos premières manœuvres.

Tarif 27€/pers. Sur réservation uniquement

A partir de 5 ans.

Sous réserve de changement ou d’annulation de la part du CNV.

Sortie à 13h00. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées..

2023-08-05 13:00:00 fin : 2023-08-05 . .

40 quai du Havre CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Ready to sail? Would you like to discover the thrill of sailing? Enjoy 2 hours of sailing to learn your first tacks and maneuvers.

Price 27?/pers. By reservation only

From 5 years old.

Subject to change or cancellation by CNV.

Departure at 1:00 pm. Please arrive 15 minutes in advance.

We can also meet your special requests. Please do not hesitate to contact us or consult the Club Nautique Valeriquais website to see the schedule of organized outings.

¿Listo para zarpar? Te gustaría descubrir las emociones de la navegación a vela. Aprovecha las 2 horas de navegación para dar tus primeras viradas y aprender tus primeras maniobras.

Precio 27€ por persona. Sólo con reserva

A partir de 5 años.

Sujeto a cambios o cancelaciones por parte del CNV.

Salida a las 13:00 horas. Se ruega llegar con 15 minutos de antelación.

También podemos atender peticiones especiales. No dude en ponerse en contacto con nosotros o visite el sitio web del Club Nautique Valeriquais para consultar el calendario de salidas organizadas.

Bereit für die Wende? Sie möchten das Segeln und das Gefühl dafür kennenlernen. Genießen Sie eine zweistündige Segelfahrt, bei der Sie Ihre ersten Runden drehen und die ersten Manöver lernen können.

Preis: 27 Euro pro Person. Nur mit Reservierung

Ab einem Alter von 5 Jahren.

Änderungen oder Stornierungen seitens des CNV vorbehalten.

Ausgang um 13.00 Uhr. Planen Sie, 15 Minuten vorher zu kommen.

Wir können auch auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder besuchen Sie die Website des Club Nautique Valeriquais, um die Agenda der organisierten Ausflüge zu sehen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche