P’tite sortie en voilier 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux, 21 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Une sortie d’une heure pour découvrir les plaisirs de la voile le long de la côte d’Albâtre. A bord d’un voilier habitable Habitable « le Grand Surprise » : balade familiale ou en régate, le cockpit du Grand Surprise est à la fois sécurisant et confortable.

Départ à 15h30. Durée : 1h

Tarif 16€/pers. Sur réservation

A partir de 5 ans.

Sous réserve de changement ou d’annulation de la part du CNV.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

40 quai du Havre CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



A one-hour outing to discover the pleasures of sailing along the Côte d’Albâtre. Aboard a liveaboard sailboat « Le Grand Surprise »: for family outings or regattas, the Grand Surprise’s cockpit is both safe and comfortable.

Departure at 3:30 pm. Duration: 1 hour

Price 16?/pers. On reservation

From 5 years old.

Subject to change or cancellation by CNV.

We can also meet your special requirements. Don’t hesitate to contact us or visit the Club Nautique Valeriquais website to see the schedule of organized outings.

Una salida de una hora para descubrir los placeres de la navegación por la Côte d’Albâtre. A bordo de un velero habitable « Le Grand Surprise »: para paseos familiares o regatas, la cabina del Grand Surprise es a la vez segura y confortable.

Salida a las 15h30. Duración: 1 hora

Precio 16?/pers. Reserva obligatoria

Para niños a partir de 5 años.

Sujeto a cambios o cancelaciones por parte del CNV.

También podemos satisfacer sus necesidades especiales. No dude en ponerse en contacto con nosotros o visite el sitio web del Club Nautique Valeriquais para consultar la lista de salidas organizadas.

Ein einstündiger Ausflug, um die Freuden des Segelns entlang der Alabasterküste zu entdecken. An Bord eines bewohnbaren Segelboots « Le Grand Surprise »: Familienausflug oder Regatta, das Cockpit der Grand Surprise ist sicher und komfortabel zugleich.

Abfahrt um 15:30 Uhr. Dauer: 1 Stunde

Preis 16?/Pers. Auf Reservierung

Ab 5 Jahren.

Vorbehaltlich Änderungen oder Stornierungen seitens des CNV.

Wir können auch auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder besuchen Sie die Website des Club Nautique Valeriquais, um die Agenda der organisierten Ausflüge zu sehen.

