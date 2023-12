Atelier cueillette dans une oliveraie et découverte du vignoble des Côtes du Rhône Villages Nyons AOP 40 place de la Libération Nyons, 3 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Lors de cet atelier cueillette, vous découvrirez les différents modes de cueillette des olives de variété Tanche, servant à la confection de l’huile d’olive de Nyons AOP et aux olives noires de Nyons AOP..

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

40 place de la Libération Parvis de la Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During this picking workshop, you’ll learn about the different ways to pick Tanche olives, used to make Nyons PDO olive oil and Nyons PDO black olives.

Durante este taller de recolección, aprenderá las diferentes formas de recoger las aceitunas Tanche, que se utilizan para elaborar el aceite de oliva DOP Nyons y las aceitunas negras DOP Nyons.

In diesem Workshop lernen Sie die verschiedenen Arten der Ernte von Oliven der Sorte Tanche kennen, die zur Herstellung des Olivenöls von Nyons AOP und der schwarzen Oliven von Nyons AOP verwendet werden.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale