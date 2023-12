Démonstrations et atelier culinaire avec les olives noires et l’huile d’olive de Nyons AOP 40 place de la Libération Nyons, 4 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

A l’occasion de la Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, participez à nos animations culinaires dédiées à l’huile d’olive et aux olives noires de Nyons AOP !.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

40 place de la Libération Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the Fête de l’Olive Piquée and local wines, take part in our culinary events dedicated to Nyons PDO olive oil and black olives!

Participe en nuestros eventos culinarios dedicados al aceite de oliva DOP Nyons y a las aceitunas negras durante la Fête de l’Olive Piquée y a los vinos locales

Nehmen Sie anlässlich des Fests der gehackten Olive und der Weine aus der Region an unseren kulinarischen Animationen teil, die dem Olivenöl und den schwarzen Oliven aus Nyons AOP gewidmet sind!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale