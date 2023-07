Atelier Mets & Vins 40, place de la Libération Nyons, 21 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Dans le cadre du Weekend d’animation Fascinant WeekEnd, La Maison des Huiles d’Olive et Olives de France vous propose des activités autour du vin et des variétés d’olives typiques du bassin de production français..

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

40, place de la Libération La Maison des Huiles d’olive et Olives de France

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Maison des Huiles d?Olive et Olives de France offers activities based on wine and olive varieties typical of the French production basin, as part of the Fascinant WeekEnd.

En el marco de la Semana Fascinante, la Maison des Huiles d’Olive et Olives de France propone actividades en torno al vino y las variedades de aceitunas típicas de la región olivarera francesa.

Im Rahmen des Animationswochenendes Fascinant WeekEnd bietet das Maison des Huiles d’Olive et Olives de France Aktivitäten rund um den Wein und die typischen Olivensorten des französischen Anbaugebiets an.

