Itinérance[s] : projection du film Pôle Express et dégustation de vin chaud 40 Grande Rue Ancône, 9 décembre 2023 07:00, Ancône.

Ancône,Drôme

Dans le cadre d’Itinérance[s], nous vous donnons rendez-vous pour visionner le film Pôle Express. A la fin du film, nous profiterons tous ensemble d’un vin chaud. Nous vous attendons nombreux..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

40 Grande Rue Salle du conseil de la mairie

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Itinérance[s], we invite you to join us for a screening of the film Pôle Express. At the end of the film, we’ll all enjoy a glass of mulled wine. We look forward to seeing you there.

En el marco de Itinérance[s], le invitamos a venir a ver la película Pôle Express. Al final de la película, todos disfrutaremos de una copa de vino caliente. Le esperamos.

Im Rahmen von Itinérance[s] treffen wir uns mit Ihnen, um den Film Pôle Express anzuschauen. Am Ende des Films genießen wir alle gemeinsam einen Glühwein. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Montélimar Tourisme Agglomération