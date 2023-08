Itinérance[s] : balade naturaliste 40 grande rue Ancône, 16 septembre 2023, Ancône.

Ancône,Drôme

Sortie naturaliste généraliste en fonction des écosystèmes de chaque commune (prairies, champs et haies, boisements…) : initiation botanique (reconnaissance des plantes et usages), entomologie, ornithologie ; vie des arbres, écosystème forêt….

40 grande rue Cour de la bibliothèque

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



General nature outings based on the ecosystems of each commune (meadows, fields and hedges, woodlands, etc.): introduction to botany (plant recognition and uses), entomology, ornithology, tree life, forest ecosystems, etc.

Salidas de naturaleza general basadas en los ecosistemas de cada municipio (prados, campos y setos, bosques, etc.): introducción a la botánica (reconocimiento y usos de las plantas), entomología, ornitología; vida arbórea, ecosistema forestal, etc.

Allgemeine naturkundliche Exkursionen in Abhängigkeit von den Ökosystemen jeder Gemeinde (Wiesen, Felder und Hecken, Wälder?): Einführung in die Botanik (Erkennen von Pflanzen und ihre Verwendung), Insektenkunde, Ornithologie; Leben der Bäume, Ökosystem Wald?

