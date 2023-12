LES VENDREDIS DE LATRAPE 40 grand rue Latrape, 17 décembre 2023, Latrape.

Latrape Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 14:00:00

Marché et spectacle de Noël à Latrape!

Venez découvrir des artisans et producteurs locaux, puis un spectacle tout public au bar La Réclame, suivi d’un repas..

L’association des vendredis de Latrape vous propose de venir découvrir des artisans et producteurs locaux lors de son marché de Noël (de 9h à 12h), suivi d’un spectacle de magie et de musique proposé par Ben Zuddhist et Dave Weir, et d’un repas.

40 grand rue BAR LA RÉCLAME

Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie



