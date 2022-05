40 en paires : Festival de duos éclectiques, 20 août 2022, .

40 en paires : Festival de duos éclectiques

2022-08-20 14:30:00 – 2022-08-20 23:45:00

15 15 EUR Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous.

Au programme : chansons, musique de rue, spectacles (de feu, clown, marionnettes, cirque, comédie, théâtres de rue et comique, conte et déambulation), concert dessiné, projections vidéos, poésie rock, caravane sensorielle et maquillage pour enfants.

