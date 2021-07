40 degrés Le Carreau du Temple, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 au 24 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 19h à 19h45

gratuit

40 ° symbolise le thermomètre dans le rouge prêt à exploser. La simple lecture de ces mots 40 ° degrés évoque d’emblée des sensations et convoque des images mentales. Le chorégraphe Yves Mwamba pour cette performance s’intéresse aux énergies brutes, aux états de corps en quête de mouvement et de rythme jusqu’à l’épuisement.

Une performance imaginée par Yves Mwamba avec 5 danseurs et 2 musiciens

40 ° comme le soleil au zénith de Kisangani

40 ° comme la sueur qui ruissèle le long des tempes et dans le dos

40 ° comme des corps qui s’agitent frénétiquement

40 ° degrés comme le réchauffement climatique

40 ° degrés comme un corps qui danse

40 ° degrés comme l’effervescence d’une boite de nuit

40 ° degrés comme une transe effrénée

40 ° degrés comme une explosion de soleil

Yves Mwamba revisite ce qu’on appelle communément la danse « afro » en s’intéressant à ses dynamiques et ce qu’elle génère de collectif. La danse « afro » est hybride, tirant ses influences dans les danses traditionnelles africaines et des danses urbaines se renouvelle chaque jour dans les grandes capitales. Elle se fabrique dans la rue, l’endroit par excellence où l’on s’exsude, partage les nouveaux steps (mouvements) qui débarquent en même temps que les nouveautés musicales et qui font le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Ces chorégraphies s’inventent à partir de vocabulaires communs tout en appartenant à chacun. Le beat et les sonorités africaines ponctuent les mouvements. On aperçoit l’influence congolaise avec le Ndombolo, le Coupé décalé de la Côte d’Ivoire en passant par le Kuduro d’Angola , le Pantsula de l’Afrique du sud. Si chacun de ces univers ont leur propre histoire, et se dansent sur la musique « house » ou l’afro Beat du Nigeria, mêlée au Hip-Hop…, ils fusionnent au cœur de la danse afro en mouvement perpétuel.

La danse afro n’est pas une pratique solitaire. C’est un moyen d’être ensemble en mode ngwasuma ou encore de s’enjailler dans une fête ou tout simplement en boite de nuit. Cette ambiance où les gestes viennent de partout, où l’on crie, anime, encourage. L’émotion est présente, lumineuse, on appartient à cette famille de la danse où l’éloquence et l’élégance s’invitent. Ce que l’on voit c’est l’énergie vitale qui nous submerge. La danse Afro apprend à décoloniser son corps, à sentir le rythme qui l’envahit notre corps et le restituer dans sa forme brute. Yves Mwamba a grandi dans ces ambiances magiques et il cherche à s’en saisir chorégraphiquement pour raconter l’histoire des migrations portées par des histoires singulières.

Le parvis du carreau du Temple est parfaitement adaptée à cette performance qui dure environ 45 mn. Elle sera suivi d’un temps d’échange et de partage avec le public dans le respect des gestes barrières.

Spectacles -> Danse

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (209m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (336m)



Contact :La compagnie Semena 0785922709 compagniesemena@gmail.com https://www.facebook.com/Compagnie-Semena-Yves-Mwamba-683682905170469

Date complète :

2021-07-23T19:00:00+02:00_2021-07-23T19:45:00+02:00;2021-07-24T19:00:00+02:00_2021-07-24T19:45:00+02:00

