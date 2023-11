Le monologue de Sud 40 Cr Victor Hugo, 84600 Valréas Valréas, 21 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Un texte pour découvrir un auteur à l’écriture revigorante et incisive sur des thèmes liés aux cultures régionales : la langue, le départ / le retour et le rapport que nous entretenons à notre territoire..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . .

40 Cr Victor Hugo, 84600 Valréas Bistrot Le 40

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A text for discovering an author with an invigorating, incisive style on themes linked to regional cultures: language, departure/return and the relationship we have with our territory.

Una oportunidad para descubrir a un autor cuya escritura es vigorizante e incisiva sobre temas ligados a las culturas regionales: la lengua, la partida/el regreso y la relación que mantenemos con nuestro territorio.

Ein Text, um einen Autor mit einem belebenden und prägnanten Schreibstil zu entdecken, der sich mit Themen befasst, die mit regionalen Kulturen verbunden sind: Sprache, Abreise / Rückkehr und die Beziehung, die wir zu unserem Territorium haben.

