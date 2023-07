Bal des Sapeurs-Pompiers de Valréas 40 Cours Victor Hugo Valréas, 14 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Bal du 14 juillet organisé par les Sapeurs-Pompiers de Valréas – DJ David – Restauration sur place – En partenariat avec le Bistrot le 40 et Décibel événement 84.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . .

40 Cours Victor Hugo Bistro le 40

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



July 14th Ball organized by the Valréas Fire Brigade – DJ David – Catering on site – In partnership with Bistrot le 40 and Décibel événement 84

14 de julio Baile organizado por los Bomberos de Valréas – DJ David – Catering in situ – En colaboración con Bistrot le 40 y Décibel événement 84

Ball des 14. Juli organisiert von der Feuerwehr von Valréas – DJ David – Verpflegung vor Ort – In Partnerschaft mit dem Bistrot le 40 und Décibel événement 84

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes