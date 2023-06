Démonstration de danse country – Tour de France 40 chemin de Riboussat Ébreuil, 12 juillet 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Démonstration de danse country par l’association Lily Country au plan d’eau..

2023-07-12 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-12 . .

40 chemin de Riboussat

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Country dance demonstration by the Lily Country association at the lake.

Demostración de baile country a cargo de la asociación Lily Country en el lago.

Country-Tanzvorführung des Vereins Lily Country am Plan d’eau.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule