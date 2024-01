Rencontre avec François Heilbronn pour la présentation de son ouvrage « Deux étés 44 » 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-02-08

Rencontre avec François Heilbronn, auteur de « Deux étés 44 », son premier roman.

Résumé :

« A l’été 1744 à Metz, Louis XV sera sauvé de la mort par un « charlatan » dont l’identité restera longtemps mystérieuse, et pour cause, puisqu’il s’agit de l’un des docteurs de la communauté juive de Metz, Isaïe Cerf Oulman.

Deux cents ans plus tard, jour pour jour, le 15 août 1944, Henry Klotz, héros de 14-18, agonise dans une annexe du camp de Drancy. Il pense aux siens arrêtés comme juifs à Paris cet été-là et à son fils combattant dans une unité commando. Tous descendants d’Isaïe Cerf Oulman.

De la guérison et l’espérance à l’été 1744, à la tragédie et aux meurtres de l’été 1944, deux cents ans séparent au sein d’une vieille famille juive française ces deux étés, à rebours du sens de l’histoire, de l’émancipation et de la liberté : l’un annonciateur des Lumières, l’autre dispensateur de ténèbres. »



François Heilbronn est entrepreneur et professeur des universités associé à Sciences Po. Il est chargé des cours magistraux de stratégie de l’entreprise et d’un cours séminaire sur l’histoire des Juifs en France depuis 2000 ans. Il est membre de son conseil de direction. François Heilbronn est vice-président du Mémorial de la Shoah. Il publie des tribunes dans la revue la Règle du jeu et Actualité Juive. Il a une chronique régulière de politique et d’histoire sur Radio Shalom. François Heilbronn est diplômé de Sciences Po et de l’université de Harvard.

40 chemin de la Badesse Site – Mémorial du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



