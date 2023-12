Visite libre du Camp des Milles 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence, 2 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence

Trait d’union entre le passé et le présent, le Site-mémorial propose des visites guidées pour découvrir l’histoire du Camp des Milles entre 1939 et 1942, seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact..

Comment tirer les leçons du passé ? Que ferais-je demain si… ? Découvrez son Volet réflexif et citoyen, un dispositif unique sur un lieu de mémoire dans le monde. Pour un passé utile au présent.



Le Camp des Milles abrite aujourd’hui un important musée historique, tourné vers l’Éducation et la Culture. S’appuyant sur l’histoire du lieu, son action est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité de chacun, face aux racismes, à l’antisémitisme et à tous les fanatismes :

– d’une part, en s’appuyant sur la mémoire et l’histoire de la Shoah et des crimes génocidaires commis contre les Arméniens, les Tsiganes et les Tutsis, ainsi que sur les résistances à ces crimes.

– d’autre part, en tirant parti des acquis scientifiques permettant de comprendre les processus individuels et collectifs qui peuvent conduire à ces crimes, mais aussi les capacités qui permettent de s’y opposer.



Un lieu sauvé par 30 ans de mobilisation de la société civile. Depuis fin 2012, un Site-Mémorial est ouvert au public ainsi qu’un parcours de visite inédit sur 15 000 m2, pour apprendre de notre passé. Un repère citoyen pour aujourd’hui et pour demain. Musée, expositions permanentes et temporaires, films, débats, programmation culturelle jeune public et tous publics, forums, ateliers…



Monument Historique. Un des neuf hauts lieux de mémoire français.

Équipements Handicap : accessible aux personnes à mobilité réduite. Des fauteuils sont disponibles à l’accueil du site.



A noter que l’accès est libre dans les lieux suivants : exposition nationale permanente Serge Klarsfeld sur les 11400 enfants juifs déportés de France à Auschwitz, ainsi que la salle des peintures avec d’imposantes peintures murales réalisées par des artistes internés, le chemin des déportés et le wagon du souvenir.



➜ Durée : 1h à 2h environ

➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

40 Chemin De la Badesse Site – Mémorial du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



