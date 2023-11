Diffusion « un ami viendra ce soir » de Raymond Bernard 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Séance cinéma. Un ami viendra ce soir est un film de Raymond Bernard, sorti en 1946, 2h05 par le Studio Canal-Tamasa..

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

40 Chemin De la Badesse Site – Mémorial du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Séance cinéma. Un ami viendra ce soir is a film by Raymond Bernard, released in 1946, 2:05 by Studio Canal-Tamasa.

Séance cinéma. Un ami viendra ce soir es una película de Raymond Bernard, estrenada en 1946, 2h05 por Studio Canal-Tamasa.

Sitzung im Kino. Ein Freund wird heute Abend kommen ist ein Film von Raymond Bernard aus dem Jahr 1946, 2:05 Stunden von Studio Canal-Tamasa.

