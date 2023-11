TATAV 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La Fondation du Camp des Milles est fière de vous présenter le spectacle TATAV, du théâtre mémoriel.

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

40 Chemin De la Badesse Site – Mémorial du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fondation du Camp des Milles is proud to present the show TATAV, memorial theater

La Fondation du Camp des Milles se enorgullece de presentar TATAV, un espectáculo de teatro conmemorativo

Die Stiftung Camp des Milles ist stolz darauf, Ihnen die Aufführung TATAV, Theater des Gedenkens, zu präsentieren

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence