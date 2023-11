Cet évènement est passé A rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône A rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence, 13 novembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône Un spectacle écrit à partir de documents authentiques (lettres, photos, passeports, certificats médicaux, courriers administratifs, rapports de gendarmerie, permis de séjour…)..

2023-11-13 19:00:00 fin : 2023-11-13 20:10:00. EUR.

40 Chemin De la Badesse Fondation du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show written from authentic documents (letters, photos, passports, medical certificates, administrative correspondence, gendarmerie reports, residence permits, etc.). Un espectáculo escrito a partir de documentos auténticos (cartas, fotos, pasaportes, certificados médicos, cartas administrativas, informes de la gendarmería, permisos de residencia, etc.). Ein Theaterstück, das auf der Grundlage authentischer Dokumente (Briefe, Fotos, Pässe, ärztliche Bescheinigungen, Behördenbriefe, Gendarmerieberichte, Aufenthaltsgenehmigungen usw.) geschrieben wurde.

