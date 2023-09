Concert événement : voix étoufées 40 Chemin De la Badesse Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les musiciens du Forum Voix Etouffées interprètent des œuvres de compositeurs interdits, bannis, opprimés, assassinés par les totalitarismes européens et en particulier par le nazisme et ses complices..

2023-10-05 19:00:00 fin : 2023-10-05 22:45:00. EUR.

40 Chemin De la Badesse Site – Mémorial du Camp des Milles

Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The musicians of Forum Voix Etouffées perform works by composers banned, oppressed and murdered by European totalitarian regimes, particularly Nazism and its accomplices.

Los músicos de Forum Voix Etouffées interpretan obras de compositores prohibidos, oprimidos y asesinados por los regímenes totalitarios europeos, especialmente el nazismo y sus cómplices.

Die Musiker des Forums Voix Etouffées interpretieren Werke von Komponisten, die von den europäischen Totalitarismen und insbesondere vom Nationalsozialismus und seinen Komplizen verboten, verbannt, unterdrückt und ermordet wurden.

