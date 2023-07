La roue du bien manger 40 Boulevard Mainiol 46300 GOURDON (devant le Crédit Agricole) Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot La roue du bien manger 40 Boulevard Mainiol 46300 GOURDON (devant le Crédit Agricole) Gourdon, 22 juillet 2023, Gourdon. La roue du bien manger Samedi 22 juillet, 09h30 40 Boulevard Mainiol 46300 GOURDON (devant le Crédit Agricole) Le samedi 22 juillet 2023, les élus MSA du territoire de Quercy Bouriane seront présents sur le marché de GOURDON avec le quizz de » La roue du bien manger » où, de façon très ludique, il faut répondre à des questions en lien avec l’alimentation et ainsi tester ses connaissances.

De nombreux lots sont à gagner, des goodies et des bons d’achats auprès des producteurs locaux présents sur le marché.

40 Boulevard Mainiol 46300 GOURDON (devant le Crédit Agricole) 40 Boulevard Mainiol 46300 GOURDON Gourdon 46300 Lot Occitanie

2023-07-22T09:30:00+02:00 – 2023-07-22T12:00:00+02:00

