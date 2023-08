Balade Reconstruction | Palma festival 40 Boulevard des Alliés Caen, 23 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

On part à pied dans le quartier Saint-Jean sur les traces de Jacques Bertoux, Pierre Duroux et Charles-Émile Pinson. Sculpteurs ou graveurs, ces trois artistes ont marqué la ville de Caen avec des œuvres remarquables. Visite guidée par Jean-François de Marcovitch de la Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen.Départ Tour LeroyEnviron 50 minutesGratuit sur inscription à bonjour@palmafestival.com.

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 . .

40 Boulevard des Alliés Tour Leroy

Caen 14000 Calvados Normandie



Walk in the Saint-Jean district in the footsteps of Jacques Bertoux, Pierre Duroux and Charles-Émile Pinson. Sculptors and engravers, these three artists left their mark on Caen with remarkable works. Guided tour by Jean-François de Marcovitch from the Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen.Departure Tour LeroyAbout 50 minutesFree with registration at bonjour@palmafestival.com

Pasee por el barrio de Saint-Jean y siga los pasos de Jacques Bertoux, Pierre Duroux y Charles-Émile Pinson. Escultores y grabadores, estos tres artistas dejaron su huella en Caen con obras notables. Visita guiada por Jean-François de Marcovitch de la Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de CaenSalida desde Tour LeroyAlrededor de 50 minutosGratis previa inscripción en bonjour@palmafestival.com

Zu Fuß geht man im Viertel Saint-Jean auf die Spuren von Jacques Bertoux, Pierre Duroux und Charles-Émile Pinson. Als Bildhauer oder Graveure haben diese drei Künstler die Stadt Caen mit bemerkenswerten Werken geprägt. Führung durch Jean-François de Marcovitch von der Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen.Start Tour LeroyCa. 50 MinutenGratis nach Anmeldung unter bonjour@palmafestival.com

