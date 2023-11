Nina Cosco – Papier bavarde 40 Bd de la Liberté Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Nina Cosco – Papier bavarde 40 Bd de la Liberté Marseille 1er Arrondissement, 9 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Exposition de Nina Cosco.

2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 19:30:00. .

40 Bd de la Liberté Association Solarium

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition by Nina Cosco Exposición de Nina Cosco Ausstellung von Nina Cosco Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 40 Bd de la Liberté Adresse 40 Bd de la Liberté Association Solarium Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 40 Bd de la Liberté Marseille 1er Arrondissement latitude longitude 43.30151;5.38348

40 Bd de la Liberté Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/