Aphrodite(s) 40 Bd de la Liberté Marseille 1er Arrondissement, 1 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Marianella et Veronika, deux amies qui partagent la même passion pour la photographie, se lancent dans un dialogue visuel et immersif autour des femmes..

2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-09-03 19:00:00. .

40 Bd de la Liberté Association Solarium

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marianella and Veronika, two friends who share a passion for photography, embark on an immersive visual dialogue about women.

Marianella y Veronika, dos amigas que comparten su pasión por la fotografía, se embarcan en un intenso diálogo visual sobre la mujer.

Marianella und Veronika, zwei Freundinnen, die die gleiche Leidenschaft für die Fotografie teilen, treten in einen visuellen und immersiven Dialog über Frauen ein.

