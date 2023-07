3ème forum des associations 40 avenue Jean Jaurès Rochechouart, 9 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Samedi 9 septembre se tiendra le 3ème forum des associations rochechouartaises. Une journée sous le signe du partage, de la convivialité et du dynamisme. Les associations de la ville et leurs bénévoles seront prêts à répondre à toutes vos questions et à présenter leur activité. Au programme : des stands, des démonstrations, des rencontres et de la bonne humeur. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous habitez les environs!.

2023-09-09

40 avenue Jean Jaurès Gymnase

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday September 9 sees the 3rd Rochechouart Associations Forum. A day of sharing, conviviality and dynamism. The town’s associations and their volunteers will be ready to answer all your questions and present their activities. On the program: stands, demonstrations, meetings and good fun. A not-to-be-missed event if you live nearby!

El sábado 9 de septiembre se celebrará el 3er Foro de Asociaciones de Rochechouart. Se trata de una jornada de intercambio, convivencia y dinamismo. Las asociaciones de la ciudad y sus voluntarios responderán a todas sus preguntas y presentarán sus actividades. En el programa: stands, demostraciones, encuentros y buen humor. Una cita ineludible si vive cerca

Am Samstag, den 9. September, findet das dritte Forum der Vereine von rochechouartaises statt. Ein Tag im Zeichen des Austauschs, der Geselligkeit und der Dynamik. Die Vereine der Stadt und ihre ehrenamtlichen Helfer stehen bereit, um all Ihre Fragen zu beantworten und ihre Aktivitäten vorzustellen. Auf dem Programm stehen Stände, Vorführungen, Begegnungen und gute Laune. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie in der Nähe wohnen!

