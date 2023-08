Spectacle d’improvisation « Comme dans un moulin », par Les Brasseuses de Vent 40 avenue Henri Barbusse villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Spectacle d'improvisation « Comme dans un moulin », par Les Brasseuses de Vent
Jeudi 31 août, 18h00
40 avenue Henri Barbusse villeurbanne
Villeurbanne
Entrée libre – Gratuit
Spectacle dynamique et participatif, avec un enchaînement d'improvisations courtes.

Chaque improvisation part d’une suggestion du public avec un lieu, un personnage, une émotion… afin de créer des histoires à partir de cette impulsion initiale. 40 avenue Henri Barbusse villeurbanne 40 avenue henri barbusse villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

