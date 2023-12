Journée « Olympiade aquatique » 40 avenue Georges Clemenceau Valence, 10 décembre 2023 10:00, Valence.

Valence,Drôme

Activités ludiques et baptêmes de plongée à partir de 8 ans !.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 16:00:00. .

40 avenue Georges Clemenceau Piscine Jean Pommier

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fun activities and scuba diving baptisms for ages 8 and up!

Divertidas actividades y primeras inmersiones para niños a partir de 8 años

Spielerische Aktivitäten und Tauchtaufen für Kinder ab 8 Jahren!

Mise à jour le 2023-12-02 par Valence Romans Tourisme