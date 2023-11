ATELIER ART FLORAL POUR NOËL 40 avenue Ernest Chevrier Saint-Michel-Chef-Chef, 21 décembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Vous souhaitez décorer votre table de Noël avec une fabrication maison ? Nous avons trouvé l’atelier DIY qu’il vous faut !.

2023-12-21 fin : 2023-12-21 18:00:00. .

40 avenue Ernest Chevrier Salle des associations

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Would you like to decorate your Christmas table with homemade decorations? We’ve got just the DIY workshop for you!

¿Te gustaría decorar tu mesa de Navidad con adornos caseros? ¡Tenemos el taller de bricolaje para ti!

Möchten Sie Ihren Weihnachtstisch mit einer selbstgemachten Dekoration schmücken? Wir haben den richtigen DIY-Workshop für Sie gefunden!

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire