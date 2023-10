International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies 40 avenue du Verdun Saint-Laurent-du-Var, 3 novembre 2023, Saint-Laurent-du-Var.

Saint-Laurent-du-Var,Alpes-Maritimes

Thèmes abordés : risque opérationnel, études de terrain, risque de réputation, sécurité et sensibilisation au risque, continuité des activités et reprise après sinistre, sensibilisation à la protection de la vie privée, sécurité et confiance..

2023-11-03 fin : 2023-11-07 . .

40 avenue du Verdun Hotel Novotel Cap 3000

Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Topics covered include operational risk, field studies, reputation risk, security and risk awareness, business continuity and disaster recovery, privacy awareness, and security and trust.

Temas tratados: riesgo operativo, estudios de campo, riesgo para la reputación, seguridad y concienciación sobre el riesgo, continuidad de las actividades y recuperación en caso de catástrofe, concienciación sobre la privacidad, seguridad y confianza.

Themen: Betriebsrisiko, Feldstudien, Reputationsrisiko, Sicherheit und Risikobewusstsein, Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung, Bewusstsein für den Schutz der Privatsphäre, Sicherheit und Vertrauen.

