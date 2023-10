Les notes au bout des doigts 40, Avenue des Papeteries, Villard-Bonnot (38), 27 octobre 2023, .

LES NOTES AU BOUT DES DOIGTS

Histoires & musiques de violoneux

Guillaume Veillet, Marina Miollany et Olivier Geay nous proposent de partir à la rencontre des violoneux, musiciens traditionnels qui menaient la danse dans les villages de montagne, en Savoie comme en Dauphiné.Guillaume Veillet, ethnomusicologue spécialiste du patrimoine musical alpin, puise dans ses souvenirs d’enquêtes – ou dans ceux d’autres chercheurs – pour raconter de savoureuses anecdotes sur ces artistes autodidactes : bien souvent, ils étaient de sacrés personnages !Ses mots s’entremêlent avec la musique du duo BALANCEZ VOS AMES ! (Olivier Geay et Marina Miollany) qui fait revivre les airs recueillis auprès des violoneux. De rigodons en quadrilles, de valses en marches de noces, c’est tout l’univers musical alpin qui se redessine !

Guillaume Veillet, voixMarina Miollany, violon, chant, percussions alpines Olivier Geay, violon, violoncelle, schwyzerörgeli

Vendredi 27 octobre à 17hMaison Bergès • Villard-Bonnot

Samedi 28 octobre à 19hMusée dauphinois • Grenoble

Dimanche 29 octobre à 15hDomaine de Vizille – Musée de la Révolution française • Vizille

LES ALLEES CHANTENT

Organisées par l’EPCC Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA), Les Allées Chantent proposent chaque année une tournée de 80 concerts en Isère. Châteaux, églises, musées du Département, parcs et jardins, granges, anciennes usines : les concerts investissent des lieux remarquables et patrimoniaux, du nord au sud de l’Isère jusque dans les plus petites communes.

Embrassant toutes les esthétiques, de la musique classique aux musiques actuelles et improvisées en passant par les musiques du monde, cette programmation privilégie les petites formes, permet la proximité avec les artistes confirmés et constitue un tremplin pour les groupes émergents. Afin de favoriser ces découvertes, les concerts sont gratuits.

