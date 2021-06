Naintré Emmaüs Naintré, Vienne 40 ans Emmaüs Châtellerault Emmaüs Naintré Catégories d’évènement: Naintré

40 ans Emmaüs Châtellerault Emmaüs, 30 juin 2021-30 juin 2021, Naintré. 40 ans Emmaüs Châtellerault

du mercredi 30 juin au dimanche 5 septembre à Emmaüs

Retrouvez le prorgramme détaillé sur leur [site Internet](http://www.emmaus-naintre-chatellerault.org/) Plusieurs animations au programme Emmaüs 19 rue de la Tour 86530 Naintré Naintré Vienne

2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T18:30:00 2021-07-01T20:30:00;2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T22:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-09-05T09:30:00 2021-09-05T17:00:00

