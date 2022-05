40 ans du Tennis Sporting Club de Cassis Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

40 ans du Tennis Sporting Club de Cassis Cassis, 11 juin 2022

2022-06-11

Cassis Bouches-du-Rhône A 11h, ouverture de la fête avec l’inauguration de deux terrains de pétanque, des démonstrations, initiations.

L’historique du jeu sera présentée par La Boule de Cassis.

Animations et petite restauration au club-house.

Sporting Club Cassis Avenue des Gorguettes Cassis

