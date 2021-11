Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris 40 ANS DU SUNSET au THEATRE DU CHATELET Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 28 janvier 2022

40 ANS DU SUNSET Les 40 ans du célèbre club de la rue des Lombards Les 40 ans du Sunset avec Rhoda Scott, Yaron Herman, Jean-Jacques Milteau, Sylvain Luc, Stéphane Belmondo, David El Malek, Etienne Mbappe … Le club de jazz, terreau fertile pour l’éclosion des talents, hôte irremplaçable de la rencontre entre public et artistes. Haut lieu de cette musique depuis quatre décennies, le Sunset a formé les oreilles et donné de l’émotion à plusieurs générations d’amateurs, de même qu’il a vu les premiers pas d’artistes dont la notoriété est aujourd’hui planétaire (Brad Mehldau, Avishaï Cohen …) tout en favorisant l’émergence de plusieurs générations de musiciens français et européens. A l’occasion de ces noces d’émeraude entre le Sunset et le jazz, c’est toute la « diaspora » historique du Sunset qui investira la scène du Châtelet. Concerts -> Jazz Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

