40 ANS DU SUNSET au THEATRE DU CHATELET Théâtre du Châtelet, 28 janvier 2022, Paris. 40 ANS DU SUNSET au THEATRE DU CHATELET

Théâtre du Châtelet, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

ACHAT DES PLACES DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LE SITE DU THEATRE DU CHATELET

tarif unique : 55€

avec YARON HERMAN / SYLVAIN LUC & STEPHANE BELMONDO / JACKY TERRASSON TRIO / DAVID EL MALEK « TRAVELLING » / JEAN-JACQUES MILTEAU « LOST HIGHWAY » / ETIENNE MBAPPE NEC+ / RHODA SCOTT LADY ALL STAR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T23:30:00

