40 ans de Warrior Kids Marseille 6e Arrondissement, 28 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

40 ans de Warrior Kids Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-05-28 – 2022-05-28 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 12 Warrior Kids & Guests

DJ Set : Mister Christophe Dalfin

Expo : Mister Christophe Nardo



Première partie :

Warrior Kids First Album

Adolescent / Forces de l’Ordre / Personne / Ceux qu’on oublie jamais / Ville Morte / Soldat de la Paix / Rafale / Nouvelle Jeunesse / Marseille Tombe / Cirage / Espoir



2nd partie :

Warrior Kids and Friends

Setlist WK & autres

Special Guests

Pierre Morselli – Warrior Kids

Mick Wigfall – Mick Wigfall & The Toxics

Philippe Lopy – Mister Jabsco

Kito D – Where’s captain Kirk

Lyonnel Bowie Parra – Monzon….and many more

(Enregistrement live : Apprenez un peu les paroles si vous comptez faire les fans dans la salle)

