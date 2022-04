40 ANS DE RADIO ALPA Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

40 ANS DE RADIO ALPA Le Mans, 23 avril 2022, Le Mans. 40 ANS DE RADIO ALPA MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans

2022-04-23 18:00:00 – 2022-05-22 MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue

Le Mans Sarthe Radio Alpa fête son 40ème anniversaire, du 23 avril au 22 mai en proposant une grille spéciale, des concerts de groupes locaux, des expositions sur l’histoire de la radio en Sarthe au @cinema.les.cineastes, un apéro-guinguette, et des projections de films avec un échange. auditeurs@radioalpa.com +33 2 43 24 37 37 https://radioalpa.com/ Radio Alpa fête son 40ème anniversaire, du 23 avril au 22 mai en proposant une grille spéciale, des concerts de groupes locaux, des expositions sur l’histoire de la radio en Sarthe au @cinema.les.cineastes, un apéro-guinguette, et des projections de films avec un échange. MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Ville Le Mans lieuville MJC Jacques Prévert 97 Grande Rue Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

40 ANS DE RADIO ALPA Le Mans 2022-04-23 was last modified: by 40 ANS DE RADIO ALPA Le Mans Le Mans 23 avril 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe