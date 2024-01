40 ans de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers et Rassemblement Technique Départemental des JSP avec soirée dansante Rue Max Boirot Bourbon-Lancy, samedi 6 avril 2024.

– Exposition d’articles et de photos retraçant les 40 ans de la section

– Manœuvres d’équipes spécialisées

– Ateliers ludiques avec montées à la grande échelle, lance à incendie avec un casque de réalité virtuelle pour éteindre un faux incendie, sécurité routière avec simulateur de choc à basse vitesse.

– Exposition de véhicules neufs et anciens

– Exposition de dessins et de travaux réalisés par les élèves des écoles primaires et maternelles du canton de Bourbon-Lancy

– L’après midi

Rassemblement Technique Départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saône et

Loire concours de manœuvre incendie et secourisme et soirée dansante. EUR.

Rue Max Boirot Complexe et place Marc Gouthéraut

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sbrenon@sdis71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06



