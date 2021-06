Varennes-Vauzelles Foyer André MALRAUX Nièvre, Varennes-Vauzelles 40 ans de la Résidence Autonomie du Crot Cizeau Foyer André MALRAUX Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

En 1981, la ville a décidé de créer une structure municipale pour loger les personnes âgées seules ou en couple, autonomes mais ne souhaitant plus rester à leur domicile. Depuis 40 ans, des personnes âgées sont accueillies dans leur studio et peuvent participer aux activités proposées. Pour cet anniversaire, le personnel vous accueillera pour des visites de la résidence autonomie.

Sur rendez-vous

La Résidence Autonomie du Crot Cizeau fête cette année ses 40 ans au service des personnes âgées. Foyer André MALRAUX 20 RUE ANDRE MALRAUX 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

