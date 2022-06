40 ans de la Mission Locale Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

40 ans de la Mission Locale

2022-07-01

16 Rue du Petit-Sol Parking Bergerac Dordogne

2022-07-01 11:00:00 – 2022-07-01 17:00:00

Parking 16 Rue du Petit-Sol

Bergerac

Bergerac

Dordogne Venez fêter les 40 ans du réseau de la Mission Locale. Le thème choisi par les jeunes volontaires sera : « Jeunesse en quête de Sens, Jeunesse qui a du Sens » Au programme:

Atelier photographie, exposition et espace PhotoCall

Atelier d’expression artistique par le chant

Création en bois recyclés

Exposition mobilier d’art restaurés

Atelier customisation de vêtements et présentation de la marque Lieros

Stand de Gaufres

Initiation danse orientale & latine

Espace ambassadeurs santé : initiation au fauteuil roulant.

Mission Locale du Bergeracois

