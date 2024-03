40 ans de la Manade Cavallini Résidence François Bernard Arles, samedi 6 avril 2024.

40 ans de la mande Cavallini et 120 ans de la manade Raynaud

Salin-de-Giraud

Le club taurin Prouvenço Aficioun une course camarguaise en l’honneur des manades Cavallini et Raynaud. !



Ne ratez pas cet anniversaire !



Raseteurs Oudjit, Chevalier, Ayme, Boualam K., Lopez F., Martinez J. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-06 15:30:00

fin : 2024-04-06

Résidence François Bernard Club taurin Prouvenco Aficioun

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

