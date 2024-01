40 ans de DJing : rencontre musicale avec DJ Dee Nasty Bibliothèque publique d’information Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Cultures hip-hop », venez découvrir Dee Nasty lors d’une soirée inoubliable.

Connaissez-vous Daniel Bigeault, le “papa du hip-hop français” ? Grand Master Dee a marqué l’histoire du hip-hop en France en introduisant la French Hip Hop Touch. Son premier album, Paname City Rappin’, sorti en 1984, est une pépite des débuts du rap français et l’un des premiers albums de hip-hop en France. D’un séjour aux États-Unis dans les années 70, Dee Nasty ramène des vinyles rares, une passion obsessionnelle pour l’art du mix et la volonté de le faire découvrir au plus grand nombre. Rapidement, il devient le maître des platines sur Radio Nova, avec son émission conceptuelle “Le Deenastyle”. Aux côtés du MC Lionel D, il y fait s’enchaîner nouveautés de rap américain et sessions freestyle qui permettent à des futurs grands noms du hip hop français naissant de s’exprimer en live.

Venez découvrir le Grand Master Dee lors de cette soirée inoubliable. Plongez dans son univers musical, entre rare groove et pépites collectors issues de sa collection impressionnante de 26 000 vinyles. Rejoignez-nous pour des échanges conviviaux animés par Yasmina Benbekaï, experte pétillante de la culture DJ. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre le hip-hop underground parisien avec Dee Nasty.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/40-ans-de-djing-rencontre-musicale-avec-dj-dee-nasty/ contact.communication@bpi.fr

© Céline Bernier Robin