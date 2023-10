40 ans de cinéma d’animation Cinéma 7 Parnassiens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 40 ans de cinéma d’animation Cinéma 7 Parnassiens Paris, 24 octobre 2023, Paris. Le mardi 24 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Pour célébrer les 40 ans de l’Agence du court métrage, une soirée spéciale proposera une sélection de films lauréats du Prix Emile-Reynaud. Au programme de cette soirée :

*L’Invité de Guy Jacques (1984)

*La Grande Migration de Iouri Tcherenkov (1995)

*Au premier dimanche d’août de Florence Miailhe (2000)

*Je criais contre la vie. Ou pour elle de Vergine Keaton (2009)

*Bisclavret d’Emilie Mercier (2012)

*Mademoiselle Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault (2013)

*Daphné ou la belle plante de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derosne (2014) La projection sera suivie d’un échange avec les cinéastes Florence Miailhe et Iouri Tcherenkov. Cinéma 7 Parnassiens 98 boulevard du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.fete-cinema-animation.fr/ https://fb.me/e/5Twt2PYpi https://fb.me/e/5Twt2PYpi https://www.parnassiens.com/reserver/?fbclid=IwAR1HRgMQf-fPHNlk-U1qqBh4fWLIf0huFoiehmnCx5HZs9_KCNdgpRy_dY0

