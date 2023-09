Visite guidée en langue des signes française « Huîtres et moules » 4 Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Blainville-sur-Mer

Manche Visite guidée en langue des signes française « Huîtres et moules » 4 Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer, 1 octobre 2023, Blainville-sur-Mer. Blainville-sur-Mer,Manche Visite guidée en langue des signes française « Huîtres et moules »..

2023-10-01 13:00:00 fin : 2023-10-01 16:00:00. .

4 Zone Conchylicole

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Oysters and mussels » guided tour in French sign language. Visita guiada « Ostras y mejillones » en lengua de signos francesa. Führung in französischer Gebärdensprache « Huîtres et moules » (Austern und Muscheln). Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Blainville-sur-Mer, Manche Autres Lieu 4 Zone Conchylicole Adresse 4 Zone Conchylicole Ville Blainville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville 4 Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer latitude longitude 49.07836;-1.60171

4 Zone Conchylicole Blainville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blainville-sur-mer/