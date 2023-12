Cabaret Impro 4 Traverse Notre Dame Aix-en-Provence, 22 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22 22:00:00

Le Cabaret Impro est le spectacle où vraiment TOUT peut arriver ! Spectacle d’impro au théâtre du Ruban Vert.

Un maître de cérémonie, 5 improvisateurs et un haut de forme : il n’en faut pas plus aux Fondus pour jouer les thèmes que VOUS aurez imaginés pour eux ! Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles.

4 Traverse Notre Dame Le Ruban Vert – galerie et théâtre

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence