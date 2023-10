Bigoudi Éléphant « Enfin célèbres ! » Théâtre musical 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence, 24 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le spectacle de Bigoudi Eléphant allie humour, chansons et costumes spectaculaires pour une expérience artistique inoubliable. Un voyage scénique unique en son genre..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

4 traverse Notre Dame Théâtre Ruban Vert

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bigoudi Eléphant’s show combines humor, song and spectacular costumes for an unforgettable artistic experience. A unique scenic journey.

El espectáculo de Bigoudi Eléphant combina humor, canciones y trajes espectaculares para una experiencia artística inolvidable. Un viaje escénico sin igual.

Die Show von Bigoudi Elephant vereint Humor, Lieder und spektakuläre Kostüme zu einem unvergesslichen Kunsterlebnis. Eine einzigartige Bühnenreise.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence