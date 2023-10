Cabaret Impro 4 Traverse Notre Dame Aix-en-Provence, 15 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Cabaret Impro est le spectacle où vraiment TOUT peut arriver ! Spectacle d’impro au théâtre du Ruban Vert.

2023-09-15 20:30:00 fin : 2023-09-15 22:00:00. EUR.

4 Traverse Notre Dame Le Ruban Vert – galerie et théâtre

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cabaret Impro is the show where really ANYTHING can happen! Improv show at the Ruban Vert theater

El Cabaret Impro es el espectáculo en el que realmente puede pasar CUALQUIER cosa Espectáculo de improvisación en el teatro Ruban Vert

Das Impro-Kabarett ist die Show, bei der wirklich ALLES passieren kann! Impro-Show im Theater des Grünen Bandes

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence