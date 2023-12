JEU EN FAMILLE – MURDER PARTY « LE COLLIER DE LA CHIMERE » 4 ter rue de Paris Durtal, 19 janvier 2024, Durtal.

Durtal Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Participez à un grand jeu d’enquête type Murder Party pour découvrir les secrets de la Chimère et le voleur de son collier..

Plongez dans une histoire qui se passe au début des années 90, vous allez faire connaissance avec l’univers d’un peintre célèbre, la Chimère. Vous découvrirez qui il est mais surtout ses plus grands secrets. Alors que vous organisiez une exposition en l’honneur du peintre, un de ses objets fétiches est dérobé. L’enquête commence, les secrets se dévoilent… Et si plusieurs crimes étaient liés à l’artiste ?

Public : Famille / 8 ans et +

Durée : 2h | GRATUIT

Sur réservation : reservationculturelle@ccals.fr

Médiathèque – Durtal

4 ter rue de Paris Médiathèque La Mosaïque

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



2023-12-20